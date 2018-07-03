Сотрудник стадиона "Спартак" под предлогом продажи билетов на ЧМ-2018 похитил 2,6 млн рублей

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками ФСБ 2 июля возбудили уголовное дело в отношении сотрудника стадиона "Спартак", который под предлогом продажи билетов на чемпионат мира-2018 похитил 2,6 миллиона рублей.

- Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК России (мошенничество) в отношении 33-летнего Вячеслава Бойченко, который получил от молодого человека 2,6 миллиона рублей якобы на покупку билетов, - рассказал источник в полиции.

При этом он не имел полномочий на продажу билетов, и потратил деньги на свои нужды. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

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