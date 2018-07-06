Сочи затопило накануне матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия. Видео

В пятницу, 6 июля, на Сочи обрушился настоящий тропический ливень. Всего за один час на город выпала месячная норма осадков. Затрднено движение автотранспорта и пешеходов.

В субботу, 7 июля, в Сочи состоится четвертьфинал чемпионата мира-2018 Россия - Хорватия. Игра начнется в 21.00 на стадионе "Фишт". Ранее была отменена тренировка сборной Хорватии.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

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