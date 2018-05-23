Смолов вернется к тренировкам в общей группе через несколько дней

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов сегодня будет тренироваться по индивидуальному плану, информирует пресс-служба национальной команды.
Как отмечается, точный срок возвращения Смолова к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдет уже через несколько дней.
28-летний форвард вчера получил травму колена во время утренней тренировки в Нойштифте. Он покинул поле с привязанным к левой ноге льдом. Позже стало известно, что у Смолова ушиб мышц голени. По словам самого игрока, ничего серьезного.
Напомним, в первом матче чемпионата мира-2018 РоссиЯ 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем подопечные Станислава Черчесова встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России
Точный срок возвращения Федора к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдёт уже через несколько дней– Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2018 г.
Сегодня @TeamRussia в полном составе поедет на тренировку.– Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2018 г.
По индивидуальному плану будет тренироваться Смолов, у которого ушиб мышц голени. pic.twitter.com/zT8g4yDbAu
Serg19700
Не говорят кто его припечатал.
11:42