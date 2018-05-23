Смолов вернется к тренировкам в общей группе через несколько дней

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов сегодня будет тренироваться по индивидуальному плану, информирует пресс-служба национальной команды.

Как отмечается, точный срок возвращения Смолова к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдет уже через несколько дней.

28-летний форвард вчера получил травму колена во время утренней тренировки в Нойштифте. Он покинул поле с привязанным к левой ноге льдом. Позже стало известно, что у Смолова ушиб мышц голени. По словам самого игрока, ничего серьезного.

Напомним, в первом матче чемпионата мира-2018 РоссиЯ 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем подопечные Станислава Черчесова встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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Точный срок возвращения Федора к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдёт уже через несколько дней – Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2018 г.