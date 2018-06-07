СМИ: скауты "Ювентуса" просмотрят Головина на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин заинтересовал "Ювентус". Как сообщает Gorriere dello Sport, туринский клуб отправит своих скаутов на чемпионат мира, чтобы просмотреть 22-летнего россиянина.

Ранее сообщалось о том, что молодым хавбеком интересуются "Арсенал" и "Монако".

Чемпионат мира стартует 14 июня. Сборная России встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая(25 июня, Самара).

В минувшем сезоне Головин провел 50 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.