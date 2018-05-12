СМИ: Президент Аргентины не приедет на чемпионат мира

Президент Аргентины Маурисио Макри не приедет на чемпионат мира в Россию из-за обострения экономического кризиса в своей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на La Naciоn. Во вторник лидер южноамериканской страны запросил помощь у Международного валютного фонда (МФВ) на фоне резкого падения курса национальной валюты – аргентинского песо.

- Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае, - цитирует издание неназванные источники. - Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом. Он [президент] точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, в январе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Макри рассказал, что надеется приехать на мировое первенство.