08:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Президент Аргентины не приедет на чемпионат мира


Президент Аргентины Маурисио Макри не приедет на чемпионат мира в Россию из-за обострения экономического кризиса в своей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на La Naciоn. Во вторник лидер южноамериканской страны запросил помощь у Международного валютного фонда (МФВ) на фоне резкого падения курса национальной валюты – аргентинского песо. 

- Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае, - цитирует издание неназванные источники. - Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом. Он [президент] точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, в январе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Макри рассказал, что надеется приехать на мировое первенство.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/ekonomika/5194298

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