СМИ: Купера уволят из сборной Египта после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер покинет свой пост после чемпионата мира-2018, утверждает Al-Watan. Объявлено о смене наставника будет после игры египтян против Саудовской Аравии. Во вторник, 19 июня, сборная Египта проиграла России (1:3) и практически лишилась шансов на выход в плей-офф.

Эктор Купер: "Останусь ли в сборной Египта? Это зависит не только от меня"

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