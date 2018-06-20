05:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Купера уволят из сборной Египта после ЧМ-2018


Главный тренер сборной Египта Эктор Купер покинет свой пост после чемпионата мира-2018, утверждает Al-Watan. Объявлено о смене наставника будет после игры египтян против Саудовской Аравии. Во вторник, 19 июня, сборная Египта проиграла России (1:3) и практически лишилась шансов на выход в плей-офф.

Россия – Египет

Эктор Купер: "Останусь ли в сборной Египта? Это зависит не только от меня"

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
Материалы других СМИ