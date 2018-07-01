Руслан Нигматуллин: "Хочется, чтобы Черчесов поддержал Лопетеги, обыграв команду Йерро"

Экс-вратарь нашей национальной команды Руслан Нигматуллин поделился с "СЭ" ожиданиями от сегодняшнего матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия (17.00, Лужники).

- С оптимизмом смотрю на эту встречу, как раньше смотрел на задачу минимум - выйти из группы, - отметил Нигматуллин. – Аппетит приходит во время еды, хочется, чтобы Россия не остановилась в первом же раунде плей-офф. Вспоминается 2008 год, когда в обеих играх с испанцами потерпели поражения. Было бы здорово взять реванш за это на чемпионате мира. Конечно, Испания сейчас не такая, какой была 10 лет назад, да даже такой, как за пару дней до начала турнира. Она достаточно оригинальным способом решила подготовиться, сменив главного тренера. Есть желание, чтобы главный тренер-вратарь поддержал главного тренера-вратаря, которого отчислили за два дня до старта ЧМ - чтобы Черчесов обыграл команду Йерро. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)