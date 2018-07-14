"Россию не интересует ваше мнение". Черчесов вышел из комнаты после вопроса о допинге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов жестко отреагировал на вопрос журналистов Der Spiegel о возможном употреблении допинга футболистами национальной команды. 54-летний специалист вышел из комнаты, услышав данный вопрос, и согласился продолжить общение только после длительной дискуссии.

- Футболистов сборной России проверяли после каждой игры, а также на тренировочной базе, снова и снова... Россию не интересует ваше мнение, - сказал Черчесов. - Меня же интересует только моя работа, мои цели и результаты. Эти цели могут быть достигнуты только законными средствами. В российском футболе нет ни одного случая употребления допинга!

- Руслан Камболов находится в списке подозрений ВАДА... - реплика немецкого журналиста.

- Это ничего не доказывет! Спросите меня о вещах, которые доказаны фактами, и я дам вам ответ, - сказал Черчесов.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

Все о чемпионате мира по футболу-2018