Роман Зобнин: "Двигалось и дышалось получше, но ошибки..."

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокоментировал товарищеский матч против Турции (1:1). По словам хавбека, в игре его команды было много тактических и индивидуальных ошибок.



- Сегодня двигалось и дышалось получше. Но тактических и индивидуальных ошибок было много, - отметил Зобнин. - Есть к чему стремиться, будем работать. Для меня лично эта ничья - неудача. В эпизоде с нашим голом мы прессинговали и вынудили соперника ошибиться. Но и пропустили после ошибки.



- Дзагоев часто оказывался на месте центрального нападающего. Как вам эта задумка?



- Дзагоев был освобожден, мог опускаться в опорную зону, мог подниматься выше. А оценивать не мне.



- Сегодня играли и в 4, и в 5 защитников. Как лучше, ваше мнение?



- Когда перешли на схему с пятью, то немного подсели. Нас в конце уже начали возить. Поэтому в четыре нам, наверное, лучше.



- Есть ощущение, что это была последняя репетиция перед чемпионатом?



- Мне все понравилось в плане атмосферы. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион в трудное для нас время. Постараемся порадовать их. Теперь все мысли о матче с Саудовской Аравией. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Россия - Турция - 1:1. Черчесов перекрестился. И его можно понять //

Сборная России и ЧМ-2018: остается слепо верить //

Все о сборной России по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России