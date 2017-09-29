Промес не вызван в сборную Голландии

Стал известен состав сборной Голландии на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2018. Напомним, что национальной команде предстоят матчи с Белоруссией (7 ноября) и Швецией (10 ноября).

В сборную не вызван полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который пропустил последние игры столичной команды из-за травмы. В этом сезоне футболист провел 13 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.

Также в сборную не вызваны Весли Снайдер, Виргил ван Дейк, Робин ван Перси и Стефан де Фрай.