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13:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Промес не вызван в сборную Голландии

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Стал известен состав сборной Голландии на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2018. Напомним, что национальной команде предстоят матчи с Белоруссией (7 ноября) и Швецией (10 ноября).

В сборную не вызван полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который пропустил последние игры столичной команды из-за травмы. В этом сезоне футболист провел 13 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.

Также в сборную не вызваны Весли Снайдер, Виргил ван Дейк, Робин ван Перси и Стефан де Фрай.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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andrei5116

после лч ни кому нужен не будет

13:59