Промес не вызван в сборную Голландии

Стал известен состав сборной Голландии на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2018. Напомним, что национальной команде предстоят матчи с Белоруссией (7 ноября) и Швецией (10 ноября).
В сборную не вызван полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который пропустил последние игры столичной команды из-за травмы. В этом сезоне футболист провел 13 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.
Также в сборную не вызваны Весли Снайдер, Виргил ван Дейк, Робин ван Перси и Стефан де Фрай.
Dit is de definitieve selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden #WRUNED en #NEDZWE. Artikel👉 https://t.co/wMxDxmKrmI. #fifa18 pic.twitter.com/OsgsJPYSFe– OnsOranje (@OnsOranje) 29 сентября 2017 г.
- Спартак (футбол)
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Весли Снайдер
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Робин ван Перси
- Квинси Промес
- Вирджил ван Дейк
andrei5116
после лч ни кому нужен не будет
13:59