Появились в продаже билеты первой, второй и третьей категорий на матч Бразилия - Бельгия

6 июня в Казани пройдет матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия. Билеты на него есть в продаже.

Как сообщает "Бизнес Online", в продаже на сайте ФИФА появились билеты первой, второй и третьей категории. Билет первой категории стоит 21600 рублей, второй – 15300, третьей – 10500.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)