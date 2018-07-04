15:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Появились в продаже билеты первой, второй и третьей категорий на матч Бразилия - Бельгия


6 июня в Казани пройдет матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия. Билеты на него есть в продаже.

Как сообщает "Бизнес Online", в продаже на сайте ФИФА появились билеты первой, второй и третьей категории. Билет первой категории стоит 21600 рублей, второй – 15300, третьей – 10500.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Бразилия - Бельгия:  чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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https://sport.business-gazeta.ru/news/222679/

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