"Почта России" откроет в Санкт-Петербурге "футбольные" отделения

В Санкт-Петербурге состоялась церемония спецгашения марок чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. В ней приняли участие вице-губернатор города Владимир Кириллов, директор филиала "Почты России" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Виталий Дырдасов, а также послы Санкт-Петербурга на ЧМ-2018: народный артист России Василий Герелло и известный телекомментатор Геннадий Орлов.

На марках изображены команды-участницы турнира. После церемонии несколько открыток вручили участникам мероприятия в качестве сувениров.

Дырдасов также добавил, что "Почта России" откроет в Санкт-Петербурге два мобильных отделения – на стадионе "Санкт-Петербург" и на площадке фестиваля болельщиков на Конюшенной площади. Он отметил, что мобильные отделения будут носить почтовый индекс ближайшего стационарного офиса "Почты России" и все российские и иностранные болельщики смогут приобрести в них почтовые карточки и марки с символикой чемпионата мира, а также отправить их или письма в конвертах в любую точку мира.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).

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