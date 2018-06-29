Определилась худшая команда чемпионата мира-2018

Завершился групповой турнир чемпионата мира–2018, по итогам которого 16 команд покинули турнир. Сборные Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Марокко, Перу, Австралии, Нигерии, Исландии, Сербии, Коста-Рики, Кореи, Германии, Туниса, Панамы, Сенегала и Польши не смогли пробиться в плей-офф.

Худшей командой стала сборная Панамы, которая не набрала ни одного очка. Также ни одного очка не набрали египтяне, но у них лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у панамцев.

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