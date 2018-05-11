Неймар боится, что вновь получит травму

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар отметил, что испытывает опасения по поводу своего здоровья в преддверии чемпионата мира-2018. По словам игрока, его восстановление проходит по плану, он успевает подготовиться к турниру, однако всегда есть риск получить рецедив травмы.

- Мне нужно избавиться от этого страха (получение повторной травмы. - Прим. "СЭ") как можно скорее, чтобы приехать на чемпионат мира в своей лучшей форме, - сказал Неймар в интервью Зико в эфире YouTube-канала Zico 10.

Напомним, 25 февраля в матче 27 тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) игрок получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. 5 мая он вернулся в расположение "ПСЖ" и приступил к тренировкам на клубной базе.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет со сборными Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.