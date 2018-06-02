18:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На время ЧМ во Внуково закроют подъезд к терминалу. Гости будут шагать до транспорта пешком


С 4 июня по 25 июля в московском аэропорту "Внуково" закроют подъезд к терминалу на обоих уровнях. Посадка и высадка будет осуществляться напротив гостиницы Hilton.

- Можем только предполагать, что у спецслужб были весомые причины для такого решения, – говорится в твиттере аэропорта.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. 

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