На время ЧМ во Внуково закроют подъезд к терминалу. Гости будут шагать до транспорта пешком

С 4 июня по 25 июля в московском аэропорту "Внуково" закроют подъезд к терминалу на обоих уровнях. Посадка и высадка будет осуществляться напротив гостиницы Hilton.

- Можем только предполагать, что у спецслужб были весомые причины для такого решения, – говорится в твиттере аэропорта.



ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

Внимание!



Решением объединённого пункта безопасности с 9 утра 4 июня до 25 июля закрывается подъезд к терминалу на обоих уровнях. Посадка и высадка будет осуществляться напротив гостиницы Hilton.



Приносим гостям и пассажирам свои извинения за доставленные неудобства! pic.twitter.com/9rejN5VCSl – Аэропорт Внуково ✈ (@VnukovoAirport) 1 июня 2018 г. Можем только предполагать, что у спецслужб были весомые причины для такого решения. – Аэропорт Внуково ✈ (@VnukovoAirport) 1 июня 2018 г.

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