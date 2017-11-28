12:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На смоделированной ФИФА жеребьевке соперниками России стали Швейцария, Египет и Австралия

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ФИФА на своем официальном канале в Youtube опубликовала ролик о смоделированной  жеребьевке чемпионата мира 2018 года. В ролике объясняются нюансы процедуры определения состава групп на турнире.

В данной симуляции сборная России, как страна-организатор попавшая в первую группу, получила в соперники Швейцарию, Египет и Австралию.

Полностью результаты смоделированной жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: Россия, Швейцария, Египет, Австралия
Группа В: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония
Группа С: Польша, Колумбия, Сербия, Иран
Группа D: Португалия, Корея, Испания, Сенегал
Группа Е: Бельгия, Исландия, Перу, Панама
Группа F: Германия, Дания, Уругвая, Нигерия
Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция
Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // ЧМ-2018. С кем сыграет Россия?

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Крюков Сергей

Meddle///Второй гол можно посмаковать, если забыть, кто его забивал))/// ========Спасибо. Да ладно, "феернули". Скажешь тоже. У прошлом годе, как-то, поспокойнЕй было при 2:0 (что тоже было редко). А что за намёки такие на автора сьего прекрасно разыгранного мяча? Гложит обида, штоль, за мячик в воротА (в буквальном смысле этого слова) кое-кого в апреле с.г.?))) Дык, ты абстрагируйся от ситуации и представь, что это напарник Джона Траволты в Криминальном чтиве, посмотри с другой стороны на ситуёвину)))

13:20

crazysun78

На смоделированном в рфс турнире, пельмень со вкусом черчесова неизбежно застревал в горле главного его руководителя

13:17

Meddle

Крюков Сергей, привет, мои поздравы. Вчера феернули, чего там)) В прошлом чемпионском году таких матчей не выдавали, имхо. Второй гол можно посмаковать, если забыть, кто его забивал)) А предложенный тобой вариант - пусть и ближний, но космос!

13:05

Крюков Сергей

Meddle///Нет, в такой группе нам не светит ничего. Задумался, а в какой светит?/// ======= Колумбия, Исландия, Нигерия. И светит нам не рокот космодрома. Здарофф, дружище)

12:55

Meddle

Нет, в такой группе нам не светит ничего. Задумался, а в какой светит?

12:43

ksam

Уругвая-хорошее государство)))

12:40

баламошка

Берём!)

12:31

saber1

Или с Бельгией поменяйте))

12:24

HAZELSAMARA

Географические приколы типа Франции-Англии, Германии-Дании и Испании-Португалии вставляют.

12:24

saber1

Да оставьте так!

12:24

Camry163

Уже сейчас ясно каким отстоем будут группы. Ждём расширения до 48 команд!

12:20

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ЭТО --- ЧТО????? Тонкий намёк, что шарики с соответствующими странами уже греются/охлаждаются?????

12:10

Cannavaro

а зачем это нужно?

12:07

Джон....Сильвер

из такой группы нашим не выйти..

12:06