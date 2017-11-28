На смоделированной ФИФА жеребьевке соперниками России стали Швейцария, Египет и Австралия

ФИФА на своем официальном канале в Youtube опубликовала ролик о смоделированной жеребьевке чемпионата мира 2018 года. В ролике объясняются нюансы процедуры определения состава групп на турнире.
В данной симуляции сборная России, как страна-организатор попавшая в первую группу, получила в соперники Швейцарию, Египет и Австралию.
Полностью результаты смоделированной жеребьевки выглядят следующим образом:
Группа А: Россия, Швейцария, Египет, Австралия
Группа В: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония
Группа С: Польша, Колумбия, Сербия, Иран
Группа D: Португалия, Корея, Испания, Сенегал
Группа Е: Бельгия, Исландия, Перу, Панама
Группа F: Германия, Дания, Уругвая, Нигерия
Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция
Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.
Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.
Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // ЧМ-2018. С кем сыграет Россия?
Крюков Сергей
Meddle///Второй гол можно посмаковать, если забыть, кто его забивал))/// ========Спасибо. Да ладно, "феернули". Скажешь тоже. У прошлом годе, как-то, поспокойнЕй было при 2:0 (что тоже было редко). А что за намёки такие на автора сьего прекрасно разыгранного мяча? Гложит обида, штоль, за мячик в воротА (в буквальном смысле этого слова) кое-кого в апреле с.г.?))) Дык, ты абстрагируйся от ситуации и представь, что это напарник Джона Траволты в Криминальном чтиве, посмотри с другой стороны на ситуёвину)))
13:20
crazysun78
На смоделированном в рфс турнире, пельмень со вкусом черчесова неизбежно застревал в горле главного его руководителя
13:17
Meddle
Крюков Сергей, привет, мои поздравы. Вчера феернули, чего там)) В прошлом чемпионском году таких матчей не выдавали, имхо. Второй гол можно посмаковать, если забыть, кто его забивал)) А предложенный тобой вариант - пусть и ближний, но космос!
13:05
Крюков Сергей
Meddle///Нет, в такой группе нам не светит ничего. Задумался, а в какой светит?/// ======= Колумбия, Исландия, Нигерия. И светит нам не рокот космодрома. Здарофф, дружище)
12:55
Meddle
Нет, в такой группе нам не светит ничего. Задумался, а в какой светит?
12:43
ksam
Уругвая-хорошее государство)))
12:40
баламошка
Берём!)
12:31
saber1
Или с Бельгией поменяйте))
12:24
HAZELSAMARA
Географические приколы типа Франции-Англии, Германии-Дании и Испании-Португалии вставляют.
12:24
saber1
Да оставьте так!
12:24
Camry163
Уже сейчас ясно каким отстоем будут группы. Ждём расширения до 48 команд!
12:20
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ЭТО --- ЧТО????? Тонкий намёк, что шарики с соответствующими странами уже греются/охлаждаются?????
12:10
Cannavaro
а зачем это нужно?
12:07
Джон....Сильвер
из такой группы нашим не выйти..
12:06