На смоделированной ФИФА жеребьевке соперниками России стали Швейцария, Египет и Австралия

ФИФА на своем официальном канале в Youtube опубликовала ролик о смоделированной жеребьевке чемпионата мира 2018 года. В ролике объясняются нюансы процедуры определения состава групп на турнире.

В данной симуляции сборная России, как страна-организатор попавшая в первую группу, получила в соперники Швейцарию, Египет и Австралию.

Полностью результаты смоделированной жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: Россия, Швейцария, Египет, Австралия

Группа В: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония

Группа С: Польша, Колумбия, Сербия, Иран

Группа D: Португалия, Корея, Испания, Сенегал

Группа Е: Бельгия, Исландия, Перу, Панама

Группа F: Германия, Дания, Уругвая, Нигерия

Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция

Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // ЧМ-2018. С кем сыграет Россия?