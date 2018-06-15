Mirror - о Жиркове: "Это воин"

Полузащитник сборной России Юрий Жирков является одним из сильнейших игроков национальной команды, считает Mirror. Издание отмечает, что 34-летний россиянин показал отличную игру в стартовом матче чемпионата мира-2018.

- 34-летний воин становился все сильнее и сильнее с каждой минутой матча, - пишет Mirror. - Многие болельщики с любовью говорили о его игре, которая была просто замечательной.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу