Мирча Луческу: "Надеюсь, Россия дойдет до полуфинала чемпионата мира"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после товарищеского матча с Россией в Москве (1:1) перед стартом чемпионата мира-2018 пообещал болеть за хозяев турнира. По словам экс-тренера "Шахтера" и "Зенита", гостям удалось не дать развернуться команде Станислава Черчесова.

- Для нас было важно играть с хорошо мотивированными командами - Ираном, Тунисом и Россией, - сказал Луческу. - Мы не позволили российской команде играть в свою игру. В первом тайме их-за ошибок пропустили, во втором перехватили инициативу. У меня есть друзья и ученики среди россиян - Дзюба, Смольников, Жирков. Я фанат сборной России. Буду болеть за россиян наряду с бразильцами на чемпионате мира и надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала. Если она выиграет два первых матча, у нее может многое получиться.

(Игорь РАБИНЕР)

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

Все о сборной России по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России

