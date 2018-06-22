Минспорту поручили представить проект по использованию спортобъектов ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству спорта до 21 июля 2018 года подготовить проекты по дальнейшему использованию спортивных объектов чемпионата мира по футболу. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Минспорту России (П.А. Колобкову) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 21 июля 2018 года представить в установленном порядке в правительство Российской Федерации проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", - говорится в распоряжении.

Обеспечить координацию указанной работы Медведев поручил заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец.

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