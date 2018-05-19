18:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Минсельхоз утверждает: саранча не угрожает ЧМ-2018

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Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов подчеркнул, что чемпионату мира-2018 не угрожает саранча. Сейчас в ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы массового нашествия саранчи.

- Борьба с этим вредителем ежегодная, комплекс мер подготовлен, чтобы последствия были минимальными, - цитирует ТАСС Хатуова. -  Регионы готовы, есть химикаты, есть отряды для воздушной и наземной обработки. Не надо фантазировать, саранча не попадет на поля ЧМ-2018. Думаю, что ЧМ пройдет на высоком уровне. Из докладов региональных ответственных лиц угрозы распространения вредителя на большие расстояния, чем говорили эксперты, пока мы не видим.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5215529

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Это ж сколько добра можно списать на саранчу?! Это вам не бакланы,здесь покруче будет.

18:54

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