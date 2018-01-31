Минсельхоз попросил защитить футбольные поля ЧМ-2018 от саранчи

Минсельхоз РФ отметил риск появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира-2018 по футболу и призвал регионы бороться с этим вредителем, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом.

– С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой, – приводит "Интерфакс" слова директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петра Чекмарева. – У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут.

– Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет? – обратился представитель министерства к присутствующим на Всероссийском агрономическом совещании.

– В России уже обнаружено около 1 миллиона га, зараженные саранчой, в Волгоградской, Астраханской областях и других южных регионах, – продолжил Чекмарев. – Приедут гости со всего мира на территорию РФ, культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшая, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира – это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.