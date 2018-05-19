18:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мичел Сальгадо: "Преимущество сборной России в том, что никто не может оценить ее уровень"

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Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо выразил мнение, что Россия может удивить соперников на чемпионате мира-2018.

- Россия не играла в отборочных матчах, поэтому сложно оценить уровень команды на данный момент, - цитирует RT Сальгадо. - Есть большая разница между товарищескими матчами и отборочными. Реальное преимущество России заключается в том, что никто по-настоящему не может оценить её уровень на данный момент.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/514899-futbolist-ispaniya-preimuschestvo-rossiya

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КОММЕНТАРИИ (3)
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