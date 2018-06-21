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Источник: Сборной России выплатят 12 миллионов долларов за выход в 1/8 финала ЧМ-2018

19 июня. Санкт-Петербург. Россия - Египет - 3:1. Игроки российской сборной празднуют забитый мяч. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
19 июня. Санкт-Петербург. Россия - Египет - 3:1. Игроки российской сборной празднуют забитый мяч. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

По информации телеграм-канала "Старая площадь", сборная России получила 8 миллионов долларов премиальных за победу над Саудовской Аравией (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2018. 6 миллионов выплачены футболистам, 2 миллиона – тренерскому и техническому штабу команды.

За выход в 1/8 финала турнира сборной на этой неделе выплатят 12 миллионов долларов – 9 миллионов игрокам и 3 – тренерам и персоналу. За результат игры с Уругваем никаких премиальных не предусмотрено. За выход в 1/4 финала команда может получить 15 миллионов долларов.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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