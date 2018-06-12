Головин включен в число лучших молодых игроков ЧМ-2018 по версии Le Monde

Французское издание Le Monde опубликовало статью про лучших молодых игроков ЧМ-2018. В их число попал полузащитник сборной России Александр Головин.
Кроме россиянина, в этот список вошли еще шесть игроков. Это Марко Асенсио (Испания), Ирвинг Лосано (Мексика), Гонсалу Гедеш (Португалия), Амин Харит (Марокко), Кристиан Павон (Аргентина) и Алиреза Яханбакш (Иран), который является самым возрастным в этом списке - ему 24 года.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Чемпионат мира-2018: все о сборной России
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная России (футбол)
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- Александр Головин
- Марко Асенсио
- Ирвинг Лосано
- Кристиан Павон