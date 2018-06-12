08:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Головин включен в число лучших молодых игроков ЧМ-2018 по версии Le Monde


Французское издание Le Monde опубликовало статью про лучших молодых игроков ЧМ-2018. В их число попал полузащитник сборной России Александр Головин.

Кроме россиянина, в этот список вошли еще шесть игроков. Это Марко Асенсио (Испания), Ирвинг Лосано (Мексика), Гонсалу Гедеш (Португалия), Амин Харит (Марокко), Кристиан Павон (Аргентина) и Алиреза Яханбакш (Иран), который является самым возрастным в этом списке - ему 24 года.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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