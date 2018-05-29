Глава МИД Литвы назвал глупой идеей проведение ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что Россия будет использовать чемпионат мира-2018 как элемент пропаганды. По мнению чиновника, в стране все так или иначе связано с политикой.

- Проводить чемпионат мир в России - глупая идея, - цитирует Radio Liberty Линкявичуса. - Это нехорошо, потому что все в этой стране связано с политикой. Спорт и культура оказываются в центре внимания, потому что это хорошо для пропаганды.

Сомневаюсь, что решение о массовом бойкоте ЧМ-2018 будет организованным политическим шагом. Надеюсь, что оно будет более или менее координированным. Этот вопрос сложно обсуждать, поскольку не все разделяют нашу точку зрения.

Отметим, что сборная Литвы не попала на чемпионат мира, заняв пятое место из шести в отборочной группе F, где выступала с Англией, Словакией, Шотландией, Словенией и Мальтой. В 10 матчах команда Эдгараса Янкаускаса одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью, а также потерпела 6 поражений

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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