Футбольная ассоциация Исландии оплатит поездку на ЧМ 10 членам фан-клуба сборной

Генеральный директор Футбольной ассоциации Исландии (KSI) Клара Бьяртмарз сообщила, что организация оплатит клубу болельщиков сборной Исландии Tólfan, что можно первести как "12-й игрок", поездку и билеты для 10 фанатов на матчи команды на чемпионате мира 2018 года в России. Выбранные болельщики будут контролировать остальных поклонников исландской команды во время посещения страны-организатора мирового первенства.

- Поступил запрос от Tólfan и руководство KSI одобрило его, - цитирует visir.is Бьяртмарз. - Идея была поддержана, управляющему директору было поручено осуществить ее. Мы собираемся получить информацию от фанатов к февралю. Мы уже обсудили с ними, что изменений в списке из 10 человек не будет, он станет окончательным. Мы не станем заниматься этим за них - им это известно лучше всего.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Исландии на групповом турнире встретится с Аргентиной ("Открытие Арена", 16 июня), Нигерией ("Волгоград Арена", 22 июня) и Хорватией ("Ростов Арена", 26 июня).