Филиппе Коутинью: "Неймар заражает нас радостью"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью, признанный лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0), подчеркнул важность нападающего Неймара для команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Это была жесткая игра, как мы и ожидали, - отметил Коутинью. - Хорошо, что нам хватило терпения доиграть до последней минуты, когда мы были вознаграждены двумя голами. Коста-Рика - очень качественная команда. Она очень хорошо играет в обороне, в центре поля. Для нас главным было не сдаваться, и мы не сдались. Мы знаем, что на игроках лежит огромная ответственность. Наш тренер говорит, что нужно психологически настраиваться играть до последней минуты. Мы боролись до конца и заслужили эту победу. У Неймара была сложная травма, он счастлив, что может играть с нами. Этой радостью он заражает нас всех. Все рады, что Неймар играет с нами.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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