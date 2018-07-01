Фанат из Англии: "В России меня не съел медведь и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду"

Болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери провел две недели на чемпионате мира-2018. Вернувшись на родину, он раскритиковал британские СМИ за пропаганду.

- Вернулся живым после двух недель в России, - сообщил Мэйбери в Твиттере. - На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна.

Напомним британские СМИ неоднократно сообщали о российских "хулиганах", с которыми придется столкнуться англичанам на ЧМ-2018. Медиа при этом вспоминали стычку фанатов во время Евро-2016 в Марселе, в которой приняли участие россияне.



Сборная Англии успешно преодолела групповой этап чемпионата мира и в 1/8 финала сыграет против Колумбии 3 июля на московском стадионе "Спартак".

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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