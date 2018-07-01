Десять тематических поездов запустили в московском метро к ЧМ-2018

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столичном метрополитене запустили десять тематических поездов, посвященных чемпионату мира-2018.

- Пять поездов следуют по Таганско-Краснопресненской линии, вблизи которой находится стадион "Спартак", еще пять - на Сокольнической линии, станции которой расположены около БСА "Лужники, - отметил Ликсутов.

А внутри поезда пассажиры могут почувствовать себя игроками на футбольном газоне, могут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках.



На внешней стороне вагонов размещена информация об 11 городах-участниках турнира. Поезда будут перевозить пассажиров до сентября.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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