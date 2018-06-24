Данилу и Дуглас Коста пропускают тренировку сборной Бразилии

Игроки сборной Бразилии Данилу и Дуглас Коста пропускают тренировку перед заключительным матчем группового турнира чемпионата мира-2018 против Сербии. Ранее сообщалось, что футболисты не примут участия в игре.

Данилу травмировал ягодичную мышцу на тренировке перед игрой со сборной Коста-Рики (2:0) и пропустил встречу. Дуглас Коста получил повреждение в концовке игры с костариканцами.

Сербия - Бразилия: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское) //

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