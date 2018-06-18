Четверых иностранных болельщиков арестовали в Москве

В Москве по подозрению в краже были задержаны трое граждан Мексики и иранец, сообщает телеканал "Дождь". Они находятся в карантинном отделении СИЗО № 5.
Гражданин Мексики Марко Антонио обвиняется в краже восьми тысяч долларов, своей вины он не отрицает. Однако мексиканец заявил, что полицейские арестовали двоих его друзей, которые невиновны.
Гражданин Ирана Фаламарз Ахмадигурехьили обвиняется в краже тысячи долларов. Он утверждает, что его оклеветал болельщик из Бразилии.
Сотрудники СИЗО сообщили, что к иностранцам уже приходили консулы и обещали им помочь.
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https://tvrain.ru/news/chetvero_inostrannyh_bolelschikov-465980/