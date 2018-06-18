Четверых иностранных болельщиков арестовали в Москве

Не все гости ЧМ-2018 ведут себя в рамках закона. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В Москве по подозрению в краже были задержаны трое граждан Мексики и иранец, сообщает телеканал "Дождь". Они находятся в карантинном отделении СИЗО № 5.

Гражданин Мексики Марко Антонио обвиняется в краже восьми тысяч долларов, своей вины он не отрицает. Однако мексиканец заявил, что полицейские арестовали двоих его друзей, которые невиновны.

Гражданин Ирана Фаламарз Ахмадигурехьили обвиняется в краже тысячи долларов. Он утверждает, что его оклеветал болельщик из Бразилии.

Сотрудники СИЗО сообщили, что к иностранцам уже приходили консулы и обещали им помочь.

Чемпионат мира проходит в 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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