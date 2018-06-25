Черчесов повторил антирекорд сборной по поражениям

Сборная России потерпела десятое поражение за время работы в команде Станислава Черчесова. По числу неудач нынешний тренер команды сравнялся с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым.
Однако для Черчесова игра с Уругваем стала всего 23-й в качестве главного тренера, тогда как Хиддинк руководил сборной в 39 встречах, а Романцев – в 60. (Кирилл БУРДАКОВ)
Поражения тренеров сборной России
|
Тренер
|
Матчи
|
Поражения
|
% поражений
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
23
|
10
|
43,48
|
Гус ХИДДИНК
|
39
|
10
|
25,64
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
60
|
10
|
16,67
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
6
|
6
|
100,00
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
13
|
5
|
38,46
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
19
|
5
|
26,32
|
Павел САДЫРИН
|
23
|
5
|
21,74
|
Фабио КАПЕЛЛО
|
33
|
5
|
15,15
|
Борис ИГНАТЬЕВ
|
20
|
4
|
20,00
|
Дик АДВОКАТ
|
24
|
4
|
16,67
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
9
|
3
|
33,33
|
Александр БОРОДЮК
|
2
|
1
|
50,00
|
Юрий СЕМИН
|
7
|
0
|
0,00
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