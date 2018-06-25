Черчесов повторил антирекорд сборной по поражениям

Сборная России потерпела десятое поражение за время работы в команде Станислава Черчесова. По числу неудач нынешний тренер команды сравнялся с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым.

Однако для Черчесова игра с Уругваем стала всего 23-й в качестве главного тренера, тогда как Хиддинк руководил сборной в 39 встречах, а Романцев – в 60. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения тренеров сборной России

Тренер Матчи Поражения % поражений Станислав ЧЕРЧЕСОВ 23 10 43,48 Гус ХИДДИНК 39 10 25,64 Олег РОМАНЦЕВ 60 10 16,67 Анатолий БЫШОВЕЦ 6 6 100,00 Леонид СЛУЦКИЙ 13 5 38,46 Георгий ЯРЦЕВ 19 5 26,32 Павел САДЫРИН 23 5 21,74 Фабио КАПЕЛЛО 33 5 15,15 Борис ИГНАТЬЕВ 20 4 20,00 Дик АДВОКАТ 24 4 16,67 Валерий ГАЗЗАЕВ 9 3 33,33 Александр БОРОДЮК 2 1 50,00 Юрий СЕМИН 7 0 0,00

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