19:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесов повторил антирекорд сборной по поражениям


Сборная России потерпела десятое поражение за время работы в команде Станислава Черчесова. По числу неудач нынешний тренер команды сравнялся с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым.

Однако для Черчесова игра с Уругваем стала всего 23-й в качестве главного тренера, тогда как Хиддинк руководил сборной в 39 встречах, а Романцев – в 60. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения тренеров сборной России

Тренер

Матчи

Поражения

% поражений

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

23

10

43,48

Гус ХИДДИНК

39

10

25,64

Олег РОМАНЦЕВ

60

10

16,67

Анатолий БЫШОВЕЦ

6

6

100,00

Леонид СЛУЦКИЙ

13

5

38,46

Георгий ЯРЦЕВ

19

5

26,32

Павел САДЫРИН

23

5

21,74

Фабио КАПЕЛЛО

33

5

15,15

Борис ИГНАТЬЕВ

20

4

20,00

Дик АДВОКАТ

24

4

16,67

Валерий ГАЗЗАЕВ

9

3

33,33

Александр БОРОДЮК

2

1

50,00

Юрий СЕМИН

7

0

0,00

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Уругвай - Россия

 

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