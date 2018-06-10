Бразилия разгромила Австрию, Неймар забил гол и сыграл 84 минуты

Сборная Бразилии в Вене обыграла Австрию (3:0) в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2018. По голу в составе пятикратных чемпионов мира забили Габриэл Жезус, Неймар и Филиппе Коутинью.

Неймар впервые после травмы, полученной в конце февраля, попал в стартовый состав. Он провел на поле 84 минуты и был заменен на Дугласа Косту.

Для бразильцев эта победа стала четвертой в 2018 году. Ранее они обыграла Россию (3:0), Германию (1:0) и Хорватию (2:0).

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E, где сыграет с Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

Товарищеский матч

Австрия - Бразилия - 0:3 (0:1)

Голы: Габриэл Жезус, 36 (0:1). Неймар, 63 (0:2). Филиппе Коутинью, 69 (0:3).

Австрия: Линднер, Драгович (Дансо, 70), Хинтереггер, Предль, Лайнер, Баумгартлингер, Гриллич (Жуль, 65), Шепф (Бургшталлер, 58), Шлагер (Хирлендер, 58), Алаба, Арнаутович.

Бразилия: Алиссон, Данилу, Тиагу Силва (Маркиньюс, 60), Миранда, Марселу (Филипе Луис, 67), Каземиру (Фернандинью, 60), Паулинью, Филиппе Коутинью (Тайсон, 76), Виллиан, Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 67), Неймар (Дуглас Коста, 84).

Предупреждения: Шепф, 38. Предль, 54. Неймар, 63.

10 июня. Вена. Стадион "Эрнст Хаппель".

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