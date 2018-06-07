Более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 будут выставлены на продажу 8 июня

Как сообщает пресс-служба ФИФА, 8 июня будет выставлено более 100 тысяч билетов на чемпионат мира-2018, которые ранее были зарегистрированы для других клиентских групп. Начало продаж - 23.00 по московскому времени на сайте FIFA.com/tickets.



Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4-й категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ).



Также для покупки будут доступны билеты на места с частично ограниченным обзором. Они будут доступны только для резидентов РФ.



Стоимость этих билетов составит 50 процентов от цены билета 4-й категории на соответствующий матч. Отмечается, что данные места могут быть расположены в любом секторе стадиона, а обзор поля с них может быть ограничен до 50 процентов.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

Расписание ЧМ-2018 по футболу - здесь //

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России: где и как купить билеты на турнир