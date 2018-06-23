Аргентинцам, избившим хорватского болельщика, запретят вход на стадионы в провинции Буэнос-Айрес

Аргентинское Агентство по предотвращению жестокости на спортивных мероприятиях (региональное подразделение Министерства безопасности страны) сообщает, что четверым фанатам из Аргентины, которые участвовали в избиении хорватского болельщика во время матча между Аргентиной и Хорватией (0:3), будет навсегда запрещен вход на стадионы в провинции Буэнос-Айрес - самой населенной в стране.

- То, что произошло, - неприемлемо и отвратительно, - сказал Хуан Мануэль Лугонес, глава Агентства. - Это варварство. Поэтому мы приняли решение, что эти четверо никогда больше не смогут попасть на трибуны в провинции Буэнос-Айрес.

Личности нападавших установлены - это Родриго Каталан, Федерико Эслехер, Габриэль Пардо и Леонардо Элиа, фанаты клубов "Платенсе" и "Сан-Лоренсо". У них изъяты паспорта болельщиков. Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила Россию депортировать нарушителей. (Егор БЫЧКОВ)