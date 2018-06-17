18:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Англия отказалась от церемонии встречи в России


Сборная Англии отказалась от торжественной встречи в аэропорту Волгограда, сообщает ТАСС. Также подопечные Гарета Саутгейта не будут проводить открытую предматчевую тренировку на "Волгоград Арене" перед игрой группового турнира чемпионата мира-2018 с Тунисом.

Английские футболисты прибыли в аэропорт Волгограда и сразу же направились в гостиницу.

Ранее стало известно, что Англия сократит свою официальную делегацию на ЧМ-2018 в рамках бойкота.

Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

 

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5299186

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