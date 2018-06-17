Англия отказалась от церемонии встречи в России

Сборная Англии отказалась от торжественной встречи в аэропорту Волгограда, сообщает ТАСС. Также подопечные Гарета Саутгейта не будут проводить открытую предматчевую тренировку на "Волгоград Арене" перед игрой группового турнира чемпионата мира-2018 с Тунисом.

Английские футболисты прибыли в аэропорт Волгограда и сразу же направились в гостиницу.

Ранее стало известно, что Англия сократит свою официальную делегацию на ЧМ-2018 в рамках бойкота.

Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)