Александр Самедов: "Мы обязаны выйти из группы"

Полузащитник сборной России Александр Самедов сказал, что команда выйдет на матч-открытие домашнего чемпионата мира против Саудовской Аравии мотивированной. 33-летний хавбек считает, что если россиянам удастся выйти в плей-офф турнира, это раскрепостит их.

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– Никогда не жалели, что пошли в футбол, а не в хоккей?

– Нет, я доволен своей карьерой. Многие бы мечтали о такой. Грех жаловаться.

– Но сейчас в этой карьере будет главный момент. Выход из группы – это для вас будет уже хороший результат?

– Если выйдем из группы, с плеч такой груз упадет! Мы должны, обязаны это сделать. И это нас раскрепостит. Не хочу думать, гадать – нам нужно просто провести эти три игры на высочайшем уровне. Для начала – две. Я был на трех крупных турнирах, и на каждом все решалось в последнем матче. И не в нашу пользу.

Мы выглядели неплохо с Алжиром. Хорошо с Мексикой. И ужасно с Уэльсом. Но ни разу не вышли. Знаю, какой настрой будет у команды на первую игру. Выиграть ее – самое важное. А потом будем думать о второй… (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Сегодня, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45

Полная версия интервью с Александром Самедовым



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