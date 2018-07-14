Аксель Витсель: "Был счастлив видеть Кержакова. Отдал ему свою футболку"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, ранее выступавший за "Зенит", прокомментировал победу над командой Англии в матче за третье место на ЧМ-2018 (2:0).

- Я счастлив вернуться в Санкт-Петербург, потому что провел столько счастливых лет в "Зените". Это мои первые два матча на новом стадионе - честно скажу, я бы предпочел не возвращаться, но это жизнь, это футбол. Но сегодня мы счастливы, потому что победили - третье место важно для нас, - сказал Витсель.

- Как вам арена "Санкт-Петербург"?

- О, это лучший стадион на российском чемпионате мира!

- Возможно ли ваше возвращение в "Зенит"?

- Почему нет? Если меня позовут, то посмотрим.

- Было сложно искать мотивацию для матча за третье место?

- Мы готовились к этой игре так же, как к любой другой, никакой разницы не было. Выиграть медаль было важно для нас, для Бельгии, для каждого.

- Бывшие партнеры по "Зениту" поддерживали вас?

- Сегодня я встречался с Кержаковым - был счастлив видеть его. Мы немного поболтали, и я отдал ему свою футболку.

- Франция или Хорватия?

- Не знаю. Финал - это всегда особенная игра. Но я не буду смотреть матч, потому что с завтрашнего дня я на каникулах. (Егор БЫЧКОВ)

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