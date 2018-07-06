Агент Головина: "Александр не подписывал контракт ни с одним европейским клубом"

Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сделал заявление о ситуации с будущим футболиста.

- Правда ли, что Головин подписал контракт с "Челси"?

- Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю - в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что Головин уже подписал контракт с "Челси".