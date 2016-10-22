00:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Волк Забивака -
талисман чемпионата мира-2018

Волк Забивака - талисман чемпионата мира-2018. Фото fifa.com Волк Забивака - талисман чемпионата мира-2018. Фото "СЭ"
Волк Забивака - талисман чемпионата мира-2018. Фото fifa.com
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Волк Забивака (Россия-2018).Все талисманы чемпионатов мира. От льва Вилли до волка Забиваки

В пятницу вечером в прямом эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант" был объявлен официальный талисман чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

По итогам народного голосования им стал Волк, получивший имя Забивака. Он собрал 52,8 процента голосов, тогда как Тигр – 26,8, а Кот – 20,4.

В торжественной церемонии приняли участие председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, легенды футбола Роналдо и Звонимир Бобан, занимающий должность заместителя генерального секретаря ФИФА, а также авторы талисманов-финалистов.

Напомним, что выборы талисмана стартовали в апреле 2015-го. В финал из десяти претендентов вышли трое – Кот, Тигр и Волк.

По данным оргкомитета "Россия-2018", в определении талисмана приняли участие более миллиона человек. Сделать свой выбор можно было на сайтах ФИФА или Первого канала, а также в социальных сетях.

Из пресс-релиза оргкомитета "Россия-2018"
Биография волка. Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант Волка практически всегда приносит его команде победу.
Основные черты:
* Обаятелен, уверен в себе, общителен, всегда мечтал стать футбольной звездой;
* Любимое занятие – игра в футбол. Всегда соблюдает правила честной игры, ценит партнеров по команде и уважает соперников, играет классно и целеустремленно;
* С ним всегда весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих;
* Во время игры он надевает стильные спортивные очки, потому что считает, что они повышают его меткость. А еще он любит позировать для фото!

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КОММЕНТАРИИ (15)
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ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Лучший талисман -- это ЧУЧЕЛКО из мутла, набитое опилками !!!

01:42

shms

Ну если имя волчонка как-то связано с забиванием косяка, то такие очки ему нужны, чтобы скрыть красные глаза

01:29

Thomas_Boy

В очках - не беда. Хорошо, что не в ластах.

01:24

Крутой тренер

YudzhinRW А нахрена ему очки? Трижды не понятно, он из сочи на лыжах, наверно, с гор спустился??? Органзаторы дебилы!!!

01:16

YudzhinRW

А нахрена ему очки?

01:12

Kirillyurrich

King's Bounty IIII быдляк убогий ты еще не сдох от денатурата?

00:50

King's Bounty IIII

Kirillyurrich я с самого начала был за волка, но из авторов самая милая была та, что кота нарисовала __________________________- Kirillzolupych, я думаю, что ты на самом деле за горбатого медведя в холодном парадном, чью висячку ты хряпал !

00:47

Red G. Best

этот лучше, чем две кошары, но имя сомнительное

00:43

Kirillyurrich

я с самого начала был за волка, но из авторов самая милая была та, что кота нарисовала

00:42

King's Bounty IIII

Снимите оккуляры с вульфа !

00:41

stronger

Отличный выбор. Волчара всех порвёт! -))

00:39

Chobo

Годится.

00:39

Колдырь

Отлично. Еще бы очки эти дебильные убрали

00:37

aloveku

ну чтож, волк так волк. я был за котэ, но раз волк, надо подхватывать эту идею. волки сильны стаей, надо сборную в стаю объединять, чтоб не выть потом ))

00:35

qm65883e

странно что не Волк ЗаПивака

00:33

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