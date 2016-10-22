Волк Забивака

В пятницу вечером в прямом эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант" был объявлен официальный талисман чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

По итогам народного голосования им стал Волк, получивший имя Забивака. Он собрал 52,8 процента голосов, тогда как Тигр – 26,8, а Кот – 20,4.

В торжественной церемонии приняли участие председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, легенды футбола Роналдо и Звонимир Бобан, занимающий должность заместителя генерального секретаря ФИФА, а также авторы талисманов-финалистов.

Напомним, что выборы талисмана стартовали в апреле 2015-го. В финал из десяти претендентов вышли трое – Кот, Тигр и Волк.

По данным оргкомитета "Россия-2018", в определении талисмана приняли участие более миллиона человек. Сделать свой выбор можно было на сайтах ФИФА или Первого канала, а также в социальных сетях.

Из пресс-релиза оргкомитета "Россия-2018"

Биография волка. Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант Волка практически всегда приносит его команде победу.

Основные черты:

* Обаятелен, уверен в себе, общителен, всегда мечтал стать футбольной звездой;

* Любимое занятие – игра в футбол. Всегда соблюдает правила честной игры, ценит партнеров по команде и уважает соперников, играет классно и целеустремленно;

* С ним всегда весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих;

* Во время игры он надевает стильные спортивные очки, потому что считает, что они повышают его меткость. А еще он любит позировать для фото!