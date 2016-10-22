Волк Забивака

В пятницу вечером в прямом эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант" был объявлен официальный талисман чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
По итогам народного голосования им стал Волк, получивший имя Забивака. Он собрал 52,8 процента голосов, тогда как Тигр – 26,8, а Кот – 20,4.
В торжественной церемонии приняли участие председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, легенды футбола Роналдо и Звонимир Бобан, занимающий должность заместителя генерального секретаря ФИФА, а также авторы талисманов-финалистов.
Напомним, что выборы талисмана стартовали в апреле 2015-го. В финал из десяти претендентов вышли трое – Кот, Тигр и Волк.
По данным оргкомитета "Россия-2018", в определении талисмана приняли участие более миллиона человек. Сделать свой выбор можно было на сайтах ФИФА или Первого канала, а также в социальных сетях.
Из пресс-релиза оргкомитета "Россия-2018"
Биография волка. Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант Волка практически всегда приносит его команде победу.
Основные черты:
* Обаятелен, уверен в себе, общителен, всегда мечтал стать футбольной звездой;
* Любимое занятие – игра в футбол. Всегда соблюдает правила честной игры, ценит партнеров по команде и уважает соперников, играет классно и целеустремленно;
* С ним всегда весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих;
* Во время игры он надевает стильные спортивные очки, потому что считает, что они повышают его меткость. А еще он любит позировать для фото!
Голосование завершено! Официальным талисманом #ЧМ2018 в России 🇷🇺болельщики выбрали... волка! А зовут его – Забивака! 😃 pic.twitter.com/cKb582FDbC– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 21 октября 2016 г.
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Лучший талисман -- это ЧУЧЕЛКО из мутла, набитое опилками !!!
01:42
shms
Ну если имя волчонка как-то связано с забиванием косяка, то такие очки ему нужны, чтобы скрыть красные глаза
01:29
Thomas_Boy
В очках - не беда. Хорошо, что не в ластах.
01:24
Крутой тренер
YudzhinRW А нахрена ему очки? Трижды не понятно, он из сочи на лыжах, наверно, с гор спустился??? Органзаторы дебилы!!!
01:16
YudzhinRW
А нахрена ему очки?
01:12
Kirillyurrich
King's Bounty IIII быдляк убогий ты еще не сдох от денатурата?
00:50
King's Bounty IIII
Kirillyurrich я с самого начала был за волка, но из авторов самая милая была та, что кота нарисовала __________________________- Kirillzolupych, я думаю, что ты на самом деле за горбатого медведя в холодном парадном, чью висячку ты хряпал !
00:47
Red G. Best
этот лучше, чем две кошары, но имя сомнительное
00:43
Kirillyurrich
я с самого начала был за волка, но из авторов самая милая была та, что кота нарисовала
00:42
King's Bounty IIII
Снимите оккуляры с вульфа !
00:41
stronger
Отличный выбор. Волчара всех порвёт! -))
00:39
Chobo
Годится.
00:39
Колдырь
Отлично. Еще бы очки эти дебильные убрали
00:37
aloveku
ну чтож, волк так волк. я был за котэ, но раз волк, надо подхватывать эту идею. волки сильны стаей, надо сборную в стаю объединять, чтоб не выть потом ))
00:35
qm65883e
странно что не Волк ЗаПивака
00:33