В Казани запущены часы обратного отсчета до чемпионата мира-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава РФС Виталий Мутко запустили часы обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира по футболу-2018 в России. Старт обратному отсчету был дан на набережной реки Казанки в столице Республики Татарстан за 565 дней до начала мирового первенства.

В церемонии запуска часов обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира по футболу-2018 в России в день жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани также приняли участие генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.