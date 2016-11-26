12:07 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Казани запущены часы обратного отсчета до чемпионата мира-2018

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Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава РФС Виталий Мутко запустили часы обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира по футболу-2018 в России. Старт обратному отсчету был дан на набережной реки Казанки в столице Республики Татарстан за 565 дней до начала мирового первенства.

В церемонии запуска часов обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира по футболу-2018 в России в день жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани также приняли участие генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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