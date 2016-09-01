Серхио Бускетс: "Игра сборной Испании не изменилась"

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс уверен, что при новом главном тренере игра команды не претерпела изменений. После Euro-2016 Висенте дель Боске, возглавлявший "Красную фурию" с 2008 года, подал в отставку. Его сменил Хулен Лопетеги.

- В Сборной Испании выступают те же игроки, а футбол Лопетеги не отличается от футбола дель Боске, - приводит Mundo Deportivo слова Бускетса. - Мои задачи на поле не претерпели изменений. Посмотрим на нашу игру в ближайших матчах. Мы хотим добиться успеха, учитывая то, что на последних двух турнирах мы заканчивали выступление раньше, чем хотели.