09:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Серхио Бускетс: "Игра сборной Испании не изменилась"

0
0
0

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс уверен, что при новом главном тренере игра команды не претерпела изменений. После Euro-2016 Висенте дель Боске, возглавлявший "Красную фурию" с 2008 года, подал в отставку. Его сменил Хулен Лопетеги.

- В Сборной Испании выступают те же игроки, а футбол Лопетеги не отличается от футбола дель Боске, - приводит Mundo Deportivo слова Бускетса. - Мои задачи на поле не претерпели изменений. Посмотрим на нашу игру в ближайших матчах. Мы хотим добиться успеха, учитывая то, что на последних двух турнирах мы заканчивали выступление раньше, чем хотели.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ