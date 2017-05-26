Профсоюзы попросили проверить нарушения прав рабочих на новом стадионе в Петербурге

Российские профсоюзы потребовали проверить нарушения прав иностранных рабочих при строительстве нового стадиона в Санкт-Петербурге. Соответствующее обращение они направили в Генпрокуратуру.

В частности, объединение профсоюзов "Конфедерация Труда России" обратилось в Генпрокуратуру России и Роструд с просьбой проверить нарушения прав рабочих из КНДР.



– Мы просим проверить правомерность использования иностранных рабочих, их статус, заключены ли с ними договоры, какого рода это договоры и в каких условиях они работают, – цитирует РБК президента объединения Бориса Кравченко.



Информация о нарушении прав рабочих из Северной Кореи при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге появилась в мае.

​СМИ: Стадион на крестовском строят рабы из КНДР​