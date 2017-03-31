19:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

СМИ: стадион на Крестовском строят рабы из КНДР

0
0
0
0
7

Норвежский журнал Josimar опубликовал статью под названием "Рабы Санкт-Петербурга". В ней говорится о том, что на стройке арены на Крестовском острове используется труд 110 мигрантов из КНДР. При этом подчеркивается, что у большинства из них нет никаких прав, а один человек даже умер.

Рабочие во время строительства жили в складских контейнерах недалеко от стадиона. В ноябре одного из них нашли мертвым. Причиной смерти стал сердечный приступ. ФИФА обещала начать расследование, однако до сих пор так и не объявила о его результатах.

Один из рабочих рассказал, что мигранты работают с 7 утра до 12 ночи. При этом выходных у них нет, а 90 процентов их зарплаты получает правительство КНДР. Как отмечается, на арене используется схема рабского труда, используемая руководством КНДР. Многих рабочих посреднические фирмы связывают 10-летним контрактом. Путем использования рабского труда руководство КНДР добывает валюту, доступ к которой ограничен. По данным ООН, за счет рабочих страна зарабатывает до 2 миллиардов долларов в год.

– Северокорейские рабочие полностью истощены как умственно, так и физически, – отмечает адвокат Ольга Цейтлина. – Они работают и живут в ужасных условиях. Паспорта у них конфисковали, что превращает их в рабов. При этом они знают, что если пожалуются, то на родине у них будут последствия как для них, так и для их семей. В этом заключается принципиальная разница между ними и другими рабочими-мигрантами. Рабочий из Узбекистана знает, что если пожалуется, то дома для него и его семьи никаких последствий не будет.

0
0
0
0
7
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

foreverCSKAforever

Не шутя. Но хотелось бы конкретных доказательств.

20:47

ozozolio

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ Van Gog -Всех возил

20:36

Van Gog

полный бред-стадик строят узбеки.живут они в Ольгино.сам их на работу возил

20:30

Костариканец!

Доколе? Сколько можна терпеть коррупционный беспредел на Распил-арене??!! Верните деньги абу... тьфу, северокорейским разнорабочим! ЗЫ: Зенит - чемпион!

20:06

Спринт

Всё, что построено подневольным трудом, долго не служит. Понятно, что авральные методы сооружения питерской хламиды под кодовым названием "Распил-Арена", и подразумевали все воз. . можные нарушения всех норм законодательства

20:03

Зенька

А раньше писали, что ответственность за постройку этой арены взяла на себя "ИГИЛ")))

20:00

баламошка

Бомжи на весь мир решили себя прославить.

19:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ