СМИ: стадион на Крестовском строят рабы из КНДР

Норвежский журнал Josimar опубликовал статью под названием "Рабы Санкт-Петербурга". В ней говорится о том, что на стройке арены на Крестовском острове используется труд 110 мигрантов из КНДР. При этом подчеркивается, что у большинства из них нет никаких прав, а один человек даже умер.
Рабочие во время строительства жили в складских контейнерах недалеко от стадиона. В ноябре одного из них нашли мертвым. Причиной смерти стал сердечный приступ. ФИФА обещала начать расследование, однако до сих пор так и не объявила о его результатах.
Один из рабочих рассказал, что мигранты работают с 7 утра до 12 ночи. При этом выходных у них нет, а 90 процентов их зарплаты получает правительство КНДР. Как отмечается, на арене используется схема рабского труда, используемая руководством КНДР. Многих рабочих посреднические фирмы связывают 10-летним контрактом. Путем использования рабского труда руководство КНДР добывает валюту, доступ к которой ограничен. По данным ООН, за счет рабочих страна зарабатывает до 2 миллиардов долларов в год.
– Северокорейские рабочие полностью истощены как умственно, так и физически, – отмечает адвокат Ольга Цейтлина. – Они работают и живут в ужасных условиях. Паспорта у них конфисковали, что превращает их в рабов. При этом они знают, что если пожалуются, то на родине у них будут последствия как для них, так и для их семей. В этом заключается принципиальная разница между ними и другими рабочими-мигрантами. Рабочий из Узбекистана знает, что если пожалуется, то дома для него и его семьи никаких последствий не будет.
foreverCSKAforever
Не шутя. Но хотелось бы конкретных доказательств.
20:47
ozozolio
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ Van Gog -Всех возил
20:36
Van Gog
полный бред-стадик строят узбеки.живут они в Ольгино.сам их на работу возил
20:30
Костариканец!
Доколе? Сколько можна терпеть коррупционный беспредел на Распил-арене??!! Верните деньги абу... тьфу, северокорейским разнорабочим! ЗЫ: Зенит - чемпион!
20:06
Спринт
Всё, что построено подневольным трудом, долго не служит. Понятно, что авральные методы сооружения питерской хламиды под кодовым названием "Распил-Арена", и подразумевали все воз. . можные нарушения всех норм законодательства
20:03
Зенька
А раньше писали, что ответственность за постройку этой арены взяла на себя "ИГИЛ")))
20:00
баламошка
Бомжи на весь мир решили себя прославить.
19:58