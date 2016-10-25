15:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Первый матч на арене в Петербурге пройдет между генподрядчиком и субподрядчиками

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Первая игра на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге пройдет 27 октября между командами генерального подрядчика компанией "Метрострой" и командой субподрядчиков, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Игоря Албина. По соображениям безопасности зрители на матч не будут приглашены.

- Первую игру на поле стадиона в четверг проведут команда "Метрострой" со сборной командой субподрядчиков, которые работают на стройке. Сегодня-завтра начнется разметка, установят ворота, - отметили в пресс-службе. - Игра не предполагает наличия внешних зрителей. Этот объект еще не завершен, поэтому мы не сможем пригласить зрителей. Но строители поучаствуют, поболеют.

Напомним, вчера выдвижное поле на стадионе в Санкт-Петербурге успешно задвинули в чашу арены. Закатывание поля продолжалось почти семь часов. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3732441

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Весёлый©

Победивший достраивает, проигравшего - в фундамент.

16:11

guy1984

ставки принимают?

16:00

Termin79

Немного построим и отдыхаем- футбик, девочки, шашлычок. Потом снова поработаем.

15:42

Ment Ali

матч всех времен и народов!!!

15:35

vaysman

стадион в СПБ. ржака. смотреть до конца.

15:25

Fry48

да когда ж уж кончится весь этот цирк!?

15:24

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