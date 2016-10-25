Первый матч на арене в Петербурге пройдет между генподрядчиком и субподрядчиками

Первая игра на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге пройдет 27 октября между командами генерального подрядчика компанией "Метрострой" и командой субподрядчиков, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Игоря Албина. По соображениям безопасности зрители на матч не будут приглашены.

- Первую игру на поле стадиона в четверг проведут команда "Метрострой" со сборной командой субподрядчиков, которые работают на стройке. Сегодня-завтра начнется разметка, установят ворота, - отметили в пресс-службе. - Игра не предполагает наличия внешних зрителей. Этот объект еще не завершен, поэтому мы не сможем пригласить зрителей. Но строители поучаствуют, поболеют.

Напомним, вчера выдвижное поле на стадионе в Санкт-Петербурге успешно задвинули в чашу арены. Закатывание поля продолжалось почти семь часов.