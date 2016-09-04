Мутко ответил, почему хочет сохранить все свои посты

Министр спорта Виталий Мутко видит положительные моменты в совмещении им нескольких постов. По словам руководителя, это поможет наладить ситуацию во всем российском футболе, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Вы работаете на трех должностях: в оргкомитете ЧМ-2018, в Минспорта и в РФС. Чем вызвано желание сохранить все посты?
– Провести чемпионат мира – это одно. Но лучше будет, если мы сможем воспользоваться и возможностью улучшить ситуацию в российском футболе. Конечно, ставим несколько серьезных задач: развитие инфраструктуры, открыть Россию для иностранцев, дать толчок для развития того или иного вида спорта. В данном случае – футбола. Но шараханье, затягивание, расстановка неверных приоритетов привели к тому, что мы имеем. Семь-восемь лет мы развивали материальную базу, но не делали ничего, чтобы улучшать качество управления футболом, расставлять правильные акценты. Поэтому все эти задачи едины. Задача – через чемпионат мира дать толчок развитию футбола. Так случилось, что в спорте я взял всю ответственность на себя, хотя у нас есть структура управления спортом, федерации, Олимпийский комитет, Паралимпийский комитет. Я сейчас взял паузу по подведению итогов Олимпиады, но в это время многие федерации оценки удовлетворительные себе поставили, назначили перевыборы. Многие из них поторопились.
ЮКИ
не лукавь,комсюковский секлетарь!как привык в молодости штампами бросаться,так и продолжаешь!скажи честно:Хочу Участвовать в Делёжке бабла!
13:52
баламошка
"Мои посты! Это всё мои посты! Никому я их не отдам!"
13:22
Misha-Ax
Это же клево ...развивать футбол, не делая ни чего ))) Продолжайте, господа )))
13:14
Alex.S
Не тянет он на трех стульях. Допинговые скандалы-причина этого. Было бы хорошо, если б он остался только в футболе, оставив минспорта другим людям.
13:11
Evgenyi3063
тогда и в Гос думу пусть идет и губернатором какой-нить области станет,
13:10