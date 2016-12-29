Игорь Албин: "Осталось завершить два этапа до ввода в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что с сегодняшнего дня стадион "Крестовский" можно считать построенным, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По его словам, до ввода в эксплуатацию осталось завершить два этапа.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии арены на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов. Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

- Стадион с сегодняшнего дня построен, - начал Албин. - То есть первый этап завершен - акт ввода в эксплуатацию стадиона получен. Осталось два этапа. Второй - адаптация стадиона по требованиям ФИФА и создание систем безопасности, а ее стандарты очень жесткие. Но это объяснимо.

Третий этап - создание временной инфраструктуры и сборно-разборных сооружений, в том числе контрольно-пропускных пунктов, столовых для персонала, помещений для телевизионщиков. Мы должны завершить это в течение полугода.

- Какое мероприятие пройдет здесь первым?

- Мы работаем над мотошоу, над лазерным шоу... Наш культурно-спортивный комплекс уникален тем, что может вмещать 80 тысяч зрителей на концертах, что способен принять любые спортивные мероприятия, зрелищные мероприятия. Можно даже хоккейные матчи проводить!

Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону в Санкт-Петербурге//

С сегодняшнего дня стадион в Санкт-Петербурге считается построенным//

Вадим Тюльпанов: "Теперь стадион в Санкт-Петербурге точно примет Кубок конфедераций"