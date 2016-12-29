14:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Вадим Тюльпанов: "Теперь стадион в Санкт-Петербурге точно примет Кубок конфедераций"

0
0
0
1

Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов не сомневался, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге получит заключение о соответствии от Ростехнадзора. Сегодня Ростехнадзор выдал положительное заключение, на основании этого Госстройнадзор теперь может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

 
Декабрь. Санкт-Петербург. Так сейчас выглядит новая арена.10 чудес "Крестовского"

- Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали, - цитирует ТАСС Тюльпанова. - Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место, а также три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3915509

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

А главное, что быстро и по разумной цене! Спасибо и тебе, Тюльпанов!

15:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ