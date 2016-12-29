Вадим Тюльпанов: "Теперь стадион в Санкт-Петербурге точно примет Кубок конфедераций"

Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов не сомневался, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге получит заключение о соответствии от Ростехнадзора. Сегодня Ростехнадзор выдал положительное заключение, на основании этого Госстройнадзор теперь может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

- Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали, - цитирует ТАСС Тюльпанова. - Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место, а также три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.