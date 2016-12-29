С сегодняшнего дня стадион в Санкт-Петербурге считается построенным

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стадион на Крестовском острове с сегодняшнего дня считается построенным, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии арены на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов.
Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.
- Мы получаем все документы по приему стадиона на Крестовском острове, - сказала Албин. - С сегодняшнего дня арена считается построенной. В планах до лета провести на новой арене мотошоу, лазерное шоу, затем футбольный матч.
Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону в Санкт-Петербурге
YurovTheBest
ак подписали неделю назад, а сдан с сегодняшнего дня... передним числом подписывали?
15:10
механик39
Представил Мессии гоняющего мяч среди свай и арматуры .
15:08
баламошка
У меня есть подозрения, что бомжи вообще забросили "стадион" лет 8 назад, а остальное время всей России показывали фотошопные картинки. И ещё лет 50 их показывать будут.
15:06
mikeV
Ещё бы получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию....
14:57
vaysman
надо в святцы внести или праздник всероссийский назначить, типа 23 февлаля
14:57
CanagliaVova
Новости со строительства "Зенит-Арены". Штукатур Фарход перешёл в бригаду маляров. Сумма трансфера оценивается в 30 млн евро
14:52
BATAMAN
Мы строили, строили и наконец построили! Да здравствуем мы, ура!
14:47