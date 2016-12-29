14:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

С сегодняшнего дня стадион в Санкт-Петербурге считается построенным

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стадион на Крестовском острове с сегодняшнего дня считается построенным, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии арены на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов.

Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

- Мы получаем все документы по приему стадиона на Крестовском острове, - сказала Албин. - С сегодняшнего дня арена считается построенной. В планах до лета провести на новой арене мотошоу, лазерное шоу, затем футбольный матч.

Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону в Санкт-Петербурге

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КОММЕНТАРИИ (6)
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YurovTheBest

ак подписали неделю назад, а сдан с сегодняшнего дня... передним числом подписывали?

15:10

механик39

Представил Мессии гоняющего мяч среди свай и арматуры .

15:08

баламошка

У меня есть подозрения, что бомжи вообще забросили "стадион" лет 8 назад, а остальное время всей России показывали фотошопные картинки. И ещё лет 50 их показывать будут.

15:06

mikeV

Ещё бы получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию....

14:57

vaysman

надо в святцы внести или праздник всероссийский назначить, типа 23 февлаля

14:57

CanagliaVova

Новости со строительства "Зенит-Арены". Штукатур Фарход перешёл в бригаду маляров. Сумма трансфера оценивается в 30 млн евро

14:52

BATAMAN

Мы строили, строили и наконец построили! Да здравствуем мы, ура!

14:47

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