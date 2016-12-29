С сегодняшнего дня стадион в Санкт-Петербурге считается построенным

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стадион на Крестовском острове с сегодняшнего дня считается построенным, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии арены на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов.

Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

- Мы получаем все документы по приему стадиона на Крестовском острове, - сказала Албин. - С сегодняшнего дня арена считается построенной. В планах до лета провести на новой арене мотошоу, лазерное шоу, затем футбольный матч.

Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону в Санкт-Петербурге