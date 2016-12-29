13:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону в Санкт-Петербурге

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Ростехнадзор выдал заключение о соответствии стадиона на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов, информирует пресс-служба организации. Арену в Санкт-Петербурге, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства:

29 декабря северо-западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов. Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе первого этапа.

Дополнительная информация

http://www.gosnadzor.ru

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kvadrocopter

Интересно, что было бы, если принимал не ручной Ростехнадзор, а независимая комиссия от газпод при власти, которые должны рапортовать о сдачи этого странного объекта, который надо три месяца превращать в стадион.

13:36

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